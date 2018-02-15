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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    antrenmana katılmadı

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> antrenmana katılmadı

    Futbol Takımı, 'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

    Çalışmalar sırasında oyuncuların oldukça istekli olmaları dikkati çekti.

    , yarın yapacağı antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

    Gomis izinli
    'ın golcü futbolcusu Bafetimbi , antrenmanda yer almadı.

    Takımın dün izinli olması nedeniyle Fransa'ya giden 'in, teknik direktör 'den izin alarak idmana katılmadığı bildirildi.

    Gomis'in akşam saatlerinde 'a geleceği ve tesislerde bireysel çalışma yapacağı aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Reges ile de idmana çıkmadı.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:35
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