Gomis antrenmana katılmadı
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Çalışmalar sırasında oyuncuların oldukça istekli olmaları dikkati çekti.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Gomis izinli
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, antrenmanda yer almadı.
Takımın dün izinli olması nedeniyle Fransa'ya giden Gomis'in, teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak idmana katılmadığı bildirildi.
Gomis'in akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği ve tesislerde bireysel çalışma yapacağı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Fernando Reges ile Jason Denayer de idmana çıkmadı.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:35
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
ali osman ince düşünür eeee be ali kardeş adam o parayı önceden verirdi ben gelirsem verecem de art niyet vardır
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
koç Ali Koç gögüs reklamı veremesin die M. ali aydınlarla barışılıp 6-7 yıllık sponsor anlaşması yapılmıştr
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 6
Yorum
erdi sadece tarık fedakarlık yapmamış aslında onun ılk yapması lazım bedavadan para kazanıyor
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