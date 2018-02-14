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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Özbek tam kadro! Divan...

    Özbek tam kadro! Divan...

    Galatasaray Şubat Ayı Olağan Toplantısı başladı. Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu’nun yer aldığı toplantıya eski başkan de katıldı.

    Galatasaray'ın Şubat Ayı Olağan toplantısı başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro hazır bulunduğu toplantıda eski başkan de katıldı. Özbek'in divan kurulunda konuşma yapması bekleniyor. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündemi okuyarak, divan kurulunun açılışını yaptı.

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    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:40
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