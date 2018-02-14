Özbek tam kadro! Divan...
Galatasaray Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu’nun yer aldığı toplantıya eski başkan Dursun Özbek de katıldı.
Galatasaray'ın Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro hazır bulunduğu toplantıda eski başkan Dursun Özbek de katıldı. Özbek'in divan kurulunda konuşma yapması bekleniyor. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündemi okuyarak, divan kurulunun açılışını yaptı.
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- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:40
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 2
Yorum
HAKAN DEDIGI GIBI OLURSA VE SUKRU SARACOGLUNDA DA BERABERE KALINIRSA GS KESIN SAMPIYON OLUR EVET DOGRU. BASAKSEHIR HAVALANMIS BI H
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 7
Yorum
fb40 büyük başkan ağzından bal akıyor inşallah aziz başkan ali koçu çağırır ben başkanlığı bırakıyorum der benim adayım sen derse büyük başkan o
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‘O ruh geri döndü’
Toplam 12
Yorum
beşiktaş başakşehirin eksikleri takıma çok yansıyor...fenerbahçenin eksikleri takımı çok etkilemiyor
Özbek tam kadro! Divan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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