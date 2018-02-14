Özbek tam kadro! Divan...

Galatasaray'ın Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro hazır bulunduğu toplantıda eski başkan Dursun Özbek de katıldı. Özbek'in divan kurulunda konuşma yapması bekleniyor. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündemi okuyarak, divan kurulunun açılışını yaptı.



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