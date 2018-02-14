Ne de olsa İmparator









G.Saray, 4. dönemini yaşayan usta hoca ile gol, puan ortalaması, iç saha serisi gibi kulvarlarda müthiş bir performans sergiledi. Terim, selefi Igor Tudor’un aksine tüm takımı da oynamaya hazır hale getirdi Teknik direktör Galatasaray, Antalya zaferiyle Süper Lig'de 5 hafta aradan sonra liderliğe yükseldi. 4. kez takımın başına gelen tecrübeli hoca ile bu sezon ilk kez zirveye çıkan sarı-kırmızılı takım, puan ortalaması, gol ve kadro yapısıyla da şaha kalktı. Usta hoca ilk olarak ligde çıktığı 5 maçtaki performansıyla selefi Igor Tudor'u geride bıraktı. 32 puan toplarken, Terim yönetiminde ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan elde etti. Tudor ile 2 puan ortalaması yakalayan Aslan, Terim'li döneminde bu ortalamayı 2.4'e yükseltti.



YEDEKLERİ DE KAZANDI

Terim, Tudor döneminde fazla forma şansı bulamayan futbolculara da görev vererek onlardan verim almayı başardı. Göreve başladıktan sonra kadro dışı bırakılan Hakan Balta'yı tekrar takıma dahil eden tecrübeli hoca; Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ile Ryan Donk'a da forma verdi. Tudor'la son maçlarda 11'e giremeyen Rodrigues de Terim'in vazgeçilmez oyuncularından biri oldu ve özellikle gol yollarında takıma önemli katkı sağladı.



TARİH 'ŞAMPİYON OLUR' DİYOR

21. hafta sonunda liderliğe yükselen Galatasaray, istatistiklere göre şampiyonluk yolunu da yarıladı. Cimbom, ligin 18 takımla oynanmaya başladığı dönemden beri 8 kez 21. haftayı zirvede geçti ve bunların 7'sini şampiyon tamamladı. Yüzde 87.5 şampiyon olma oranına sahip Aslan, tek fireyi 2009-10 sezonunda Rijkaard'la verdi. Terim ise aynı dönemi lider geçtiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı.



EVİNDE DE ASLAN KRAL

Aslan sadece zirveye yükselmekle de kalmadı; evinde de rakiplerine sahayı dar etti. Sarı-kırmızılılar, Terim'le çıktığı 4. iç saha karşılaşmasını da galip bitirdi. Öte yandan Terim, genel performansında da başarılı bir grafik sergiledi. Usta hoca yönetiminde ligde 140 iç saha maçı oynayan Galatasaray bunların sadece 13'ünü kaybetti. 103 galibiyet, 24 de beraberlik elde etti.



EN AZ İKİ FARKLI BİTİRİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'le yaşadığı galibiyetlerin hepsini bol gollü olarak aldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı 9 resmi maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Usta çalıştırıcı ile 7 maç kazanan Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tümünde rakiplerine en az 2 farklı üstünlük sağladı. Terim'in öğrencileri en çok golü Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçında attı.

direktör Fatih Terim 'in göreve başlamasıyla çıkış yakalayan, Antalya zaferiyle Süper Lig'de 5 hafta aradan sonra liderliğe yükseldi. 4. kez takımın başına gelen tecrübeli hoca ile bu sezon ilk kez zirveye çıkan sarı-kırmızılı takım, puan ortalaması, gol ve kadro yapısıyla da şaha kalktı. Usta hoca ilk olarak ligde çıktığı 5 maçtaki performansıyla selefi'u geride bıraktı. Galatasaray , Hırvat teknik adam idaresinde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle, Terim yönetiminde ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan elde etti. Tudor ile 2 puan ortalaması yakalayan Aslan,döneminde bu ortalamayı 2.4'e yükseltti.Tudor döneminde fazla forma şansı bulamayan futbolculara da görev vererek onlardan verim almayı başardı. Göreve başladıktan sonra kadro dışı bırakılan Hakan Balta'yı tekrar takıma dahil eden tecrübeli hoca;'a da forma verdi. Tudor'la son maçlarda 11'e giremeyende Terim'in vazgeçilmez oyuncularından biri oldu ve özellikle gol yollarında takıma önemli katkı sağladı.21hafta sonunda liderliğe yükselen, istatistiklere göre şampiyonluk yolunu da yarıladı. Cimbom, ligin 18 takımla oynanmaya başladığı dönemden beri 8 kez 21. haftayı zirvede geçti ve bunların 7'sini şampiyon tamamladı., tek fireyi 2009-10 sezonunda Rijkaard'la verdi. Terim ise aynı dönemi lider geçtiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı.Aslan sadece zirveye yükselmekle de kalmadı; evinde de rakiplerine sahayı dar etti. Sarı-kırmızılılar, Terim'le çıktığı 4. iç saha karşılaşmasını da galip bitirdi. Öte yandan Terim, genel performansında da başarılı bir grafik sergiledi. Usta hoca yönetiminde ligde 140 iç saha maçı oynayan Galatasaray bunların sadece 13'ünü kaybetti. 103 galibiyet, 24 de beraberlik elde etti.Sarı-takım, Fatih Terim'le yaşadığı galibiyetlerin hepsini bol gollü olarak aldı., tecrübeli teknik adam ile çıktığı 9 resmi maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Usta çalıştırıcı ilekazanan, söz konusu karşılaşmaların tümünde rakiplerine en az 2 farklı üstünlük sağladı. Terim'in öğrencileri en çok golü Türkiye Kupası'ndakimaçında attı. 14 Şubat 2018, Çarşamba Güncelleme: 02:01 Etiketler: Fatih Terim, Galatasaray







