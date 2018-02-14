Ne de olsa İmparator
G.Saray, 4. dönemini yaşayan usta hoca ile gol, puan ortalaması, iç saha serisi gibi kulvarlarda müthiş bir performans sergiledi. Terim, selefi Igor Tudor’un aksine tüm takımı da oynamaya hazır hale getirdi
YEDEKLERİ DE KAZANDI
Terim, Tudor döneminde fazla forma şansı bulamayan futbolculara da görev vererek onlardan verim almayı başardı. Göreve başladıktan sonra kadro dışı bırakılan Hakan Balta'yı tekrar takıma dahil eden tecrübeli hoca; Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ile Ryan Donk'a da forma verdi. Tudor'la son maçlarda 11'e giremeyen Rodrigues de Terim'in vazgeçilmez oyuncularından biri oldu ve özellikle gol yollarında takıma önemli katkı sağladı.
TARİH 'ŞAMPİYON OLUR' DİYOR
21. hafta sonunda liderliğe yükselen Galatasaray, istatistiklere göre şampiyonluk yolunu da yarıladı. Cimbom, ligin 18 takımla oynanmaya başladığı dönemden beri 8 kez 21. haftayı zirvede geçti ve bunların 7'sini şampiyon tamamladı. Yüzde 87.5 şampiyon olma oranına sahip Aslan, tek fireyi 2009-10 sezonunda Rijkaard'la verdi. Terim ise aynı dönemi lider geçtiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı.
EVİNDE DE ASLAN KRAL
Aslan sadece zirveye yükselmekle de kalmadı; evinde de rakiplerine sahayı dar etti. Sarı-kırmızılılar, Terim'le çıktığı 4. iç saha karşılaşmasını da galip bitirdi. Öte yandan Terim, genel performansında da başarılı bir grafik sergiledi. Usta hoca yönetiminde ligde 140 iç saha maçı oynayan Galatasaray bunların sadece 13'ünü kaybetti. 103 galibiyet, 24 de beraberlik elde etti.
EN AZ İKİ FARKLI BİTİRİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'le yaşadığı galibiyetlerin hepsini bol gollü olarak aldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı 9 resmi maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Usta çalıştırıcı ile 7 maç kazanan Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tümünde rakiplerine en az 2 farklı üstünlük sağladı. Terim'in öğrencileri en çok golü Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçında attı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
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Şenol Güneş'in OHAL kararları
Toplam 3
Yorum
Gerçek Buyuk Basarilar, herzaman buyuk ozverilerle geliyor. Hayirlisi olsun bakip gorucegiz...
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Dilmen, Arda Turan gerçeğini anlattı
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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Galatasaray'da kriz!
Toplam 7
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metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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