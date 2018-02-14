İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Galatasaray'da yeni yönetimin gelmesiyle ortaya çıkan alacak krizinin detayları belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyuncular 4, yerli oyuncular ise 7 ay para almadı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:00
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Fellaini Beşiktaş ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
kurgu alan kazanır bankalar sponsor olur yada reklamlara çıkar hem de gerçek bir bonus
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Jannsen seferberlİğİ
Toplam 4
Yorum
KADIKÖY BOGASI ONUN ÖLÜSÜ CİMBOMA YETER
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Bayern'i eleyelim Real'le eşleşelim
Toplam 12
Yorum
SEDOO SADO İLLA 40 ATMASIMI GEREKIYOR SACMALAMA BU ADAM BIZ DE OLSAYDI EN AZ 25 OLURDU GOL SAYISI GS'de aNLAYANA!
İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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