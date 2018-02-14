CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cengiz: "Ndiaye'nin parasının tamamını alamadık"

    Cengiz: "Ndiaye'nin parasının tamamını alamadık"

    Kulübü Başkanı Şubat ayı divan toplantısında konuşuyor...

    Cengiz'in açıklamalarından bazı başlıklar:

    "Göreve geldiğimizde kulübün kasasında beş lira yoktu. Biliyorduk bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk."

    "Transfer için önümüze 3 engel çıktı! 19 milyon TL vergi borcumuz vardı. Ödememiz gerekiyordu çünkü transfer yapmamız gerekiyordu. İki oyuncumuza ödeme yapmamız gerekiyordu çünkü transfer yasağımız vardı."

    "Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Ndiaye'nin parasını tamamen almadık daha"?

    "Göreve geldiğimizde 76 adet loca satılmamıştı. 15 gün iş gününde 18 adet loca sattık. Kombine sattık. Küsen taraftarımız Galatasaray'a sahip çıktı. Ve 8 milyon 600 bin TL'lik satışı realize ettiler."?

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz: "Ndiaye'nin parasının tamamını alamadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN