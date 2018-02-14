Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Şubat ayı divan toplantısında konuşuyor...

Cengiz'in açıklamalarından bazı başlıklar:

"Göreve geldiğimizde kulübün kasasında beş lira yoktu. Biliyorduk bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk."

"Transfer için önümüze 3 engel çıktı! 19 milyon TL vergi borcumuz vardı. Ödememiz gerekiyordu çünkü transfer yapmamız gerekiyordu. İki oyuncumuza ödeme yapmamız gerekiyordu çünkü transfer yasağımız vardı."



"Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Ndiaye'nin parasını tamamen almadık daha"?



"Göreve geldiğimizde 76 adet loca satılmamıştı. 15 gün iş gününde 18 adet loca sattık. Kombine sattık. Küsen taraftarımız Galatasaray'a sahip çıktı. Ve 8 milyon 600 bin TL'lik satışı realize ettiler."?