Cengiz: "Ndiaye'nin parasının tamamını alamadık"
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Şubat ayı divan toplantısında konuşuyor...
Cengiz'in açıklamalarından bazı başlıklar:
"Göreve geldiğimizde kulübün kasasında beş lira yoktu. Biliyorduk bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk."
"Transfer için önümüze 3 engel çıktı! 19 milyon TL vergi borcumuz vardı. Ödememiz gerekiyordu çünkü transfer yapmamız gerekiyordu. İki oyuncumuza ödeme yapmamız gerekiyordu çünkü transfer yasağımız vardı."
"Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Ndiaye'nin parasını tamamen almadık daha"?
"Göreve geldiğimizde 76 adet loca satılmamıştı. 15 gün iş gününde 18 adet loca sattık. Kombine sattık. Küsen taraftarımız Galatasaray'a sahip çıktı. Ve 8 milyon 600 bin TL'lik satışı realize ettiler."?
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:56
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 2
Yorum
HAKAN DEDIGI GIBI OLURSA VE SUKRU SARACOGLUNDA DA BERABERE KALINIRSA GS KESIN SAMPIYON OLUR EVET DOGRU. BASAKSEHIR HAVALANMIS BI H
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 7
Yorum
fb40 büyük başkan ağzından bal akıyor inşallah aziz başkan ali koçu çağırır ben başkanlığı bırakıyorum der benim adayım sen derse büyük başkan o
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‘O ruh geri döndü’
Toplam 12
Yorum
beşiktaş başakşehirin eksikleri takıma çok yansıyor...fenerbahçenin eksikleri takımı çok etkilemiyor
Cengiz: "Ndiaye'nin parasının tamamını alamadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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