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    13 Şubat 2018, Salı
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    Yine Selçuk-Donk

    Yine Selçuk-Donk
    , karşısında defansif tercihini yine - ikilisinden yana kullandı. 'yi düşünmeyen tecrübeli teknik adam, 'nda maçında olduğu gibi ön liberoda bu ikiliye görev verdi. Selçuk İnan ve Ryan Donk, ekibi önünde iyi bir performans ortaya koydu.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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