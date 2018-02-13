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    13 Şubat 2018, Salı
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    Tek yürek tek bilek

    Tek yürek tek bilek

    ’da maç öncesinde tek ses vardı. Her iki takım taraftarları uzun süre, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratıyla stadı inletti, tüyleri diken diken etti

    taraftarları dün akşamki sınavında da takımlarına tam destek verdi. 34 bin sarı-kırmızılı, tribünlerdeki yerini alırken, karşılaşma öncesi yaptıkları tezahüratla stadı inletti. Stat hoparlöründün yapılan müzik yayınını kesen taraftarlar, Antalyaspor tribünleriyle birlikte uzun süre, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı. Tüyleri diken diken eden o anlarda tribünlerde Türk bayrakları da dalgalandı. Tribünler, maç sırasında ve sonrasında da terörü lanetleyen tezahüratlarda bulundu.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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