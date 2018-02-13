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    13 Şubat 2018, Salı
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    Sağ bekte sıkıntı yok

    Sağ bekte sıkıntı yok
    , takımın sağ bekleri Linnes ve 'nun iyi durumda olduklarını dile getirerek şöyle konuştu: Sağ bekte sıkıntımız yok. İki oyuncumuz da çok iyi. benim çok güvendiğim biri ve iyi işler yapacağı günler geliyor. İkisini de etkin kullanacağız. Linnes de ısrarla iyi oynuyor ve ben de formayı veriyorum. Bugün Linnes, yarın Mariano olur. Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için duyduğu üzüntüyü aktaran , "Kaybettiğimiz her birey için çok üzülüyoruz. Her şehidimiz için rahmet diliyorum" diye konuştu.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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