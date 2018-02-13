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    13 Şubat 2018, Salı
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    Gençler kaybetti

    Gençler kaybetti
    U21 Ligi'nde 21. hafta maçında G.Saray, 'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, 'nde oynanan mücadele sonucunda gülen taraf oldu. Sarı- kırmızılılar, 45 puanla 'ın lider olduğu ligde 35 puanla 7. sırada kalırken, ise 28 puanla 10. sıraya çıktı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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