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    13 Şubat 2018, Salı
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    'da durmak yok

    Galatasaray'da durmak yok

    Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükselen 'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi.

    Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi. , hazırlıklarına 15 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:15
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