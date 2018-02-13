Galatasaray'da durmak yok

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi. Galatasaray, hazırlıklarına 15 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.