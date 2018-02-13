Galatasaray'da durmak yok
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi. Galatasaray, hazırlıklarına 15 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:15
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 3
Yorum
hayal bizde boşuna dekoder alıyoruz kan davası olmuş futbol maçları bile bu ne ya birdaha yayın satın alan namerttir
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Larin’e Bulgar talip
Toplam 2
Yorum
Bence Negredo cine Satilsin Love Larin Oynasin harcamayin bu adami
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Vagner Love, seriyi sürdürme peşinde
Toplam 1
Yorum
Bence Larin Artik Kadroya alin görmek istiyorum
Galatasaray'da durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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