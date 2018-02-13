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    13 Şubat 2018, Salı
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    Feghouli coştu bir kere

    Feghouli coştu bir kere
    G.Saray'da gol perdesini kapatan isim olan Sofiane Feghouli, sergilediği performansla Aslan'ı coşturuyor. Bu sezon 'de forma giydiği 15 maçta dokuz gole katkı yapan Feghouli (5 gol ve 5 asist); önceki iki sezonda West Ham ve formaları ile 42 lig maçında sekiz gole katkı yapabilmişti (4 gol ve 4 asist). 28 yaşındaki Cezayirli yıldız bu sezon şimdiye kadar toplamda 18 maçta 6 gol, 5 asist yaptı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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