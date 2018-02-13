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    13 Şubat 2018, Salı
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    yarın toplanıyor

    Divan Kurulu yarın toplanıyor
    Şubat ayı Olağan öncesi G.Saray'da geri sayım başladı. Dedeman Oteli'nde yarın yapılacak olan toplantı Divan Kurulu Başkanı yönetiminde düzenlenecek. Kurulda sarı-kırmızılıların başkanı de yer alacak. Cengiz, gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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