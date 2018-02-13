Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in yeni lideri olurken, Antalyaspor filelerini 2 kez havalandıran Bafetimbi Gomis de hem saha içinin hem de tribünlerin sevgilisi olmayı başardı. Dün akşamki maça kadar ligde toplam 15 gol atan Fransız forvet, dün akşam yaptığı duble ile gol sayısını 17'ye çıkarttı. Gomis, sadece attığı gollerle değil; gösterdiği performansla da sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Öyle ki, Fransız yıldızın Antalya maçında attığı gollerden sonra sosyal medya da adeta çıldırdı.

F.BAHÇELİLERDEN DESTEK

Öyle ki, Fransız forvete sosyal medya üzerinden evlenme teklif eden de oldu, şampiyonluğun mimarı yapan da.. En ilginç yorumlardan biri ise gol makinesini marangoza benzetmeleriydi: "Gomis marangoz olamamış, futbolcu olmuş, Toplara çivi çakar gibi vuruyor!" Başarılı forvet için, F.Bahçeli bir taraftarın yaptığı yorum da Gomis'in ne kadar sevildiğinin kanıtıydı: "25 milyon F.Bahçeli'den en az 3-5 milyon Gomis fanı bulurum, kendim de dahilim buna!"