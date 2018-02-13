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    13 Şubat 2018, Salı
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    Çivi çakar gibi vuruyor

    Çivi çakar gibi vuruyor

    filelerini 2 kez havalandıran ve ligdeki gol sayısını 17’ye yükselten için sarı-kırmızılı taraftarlardan evlenme teklif eden de oldu, şampiyonluğun mimarı yapan da!

    , 'in yeni lideri olurken, filelerini 2 kez havalandıran Bafetimbi de hem saha içinin hem de tribünlerin sevgilisi olmayı başardı. Dün akşamki maça kadar ligde toplam 15 gol atan Fransız forvet, dün akşam yaptığı duble ile gol sayısını 17'ye çıkarttı. Gomis, sadece attığı gollerle değil; gösterdiği performansla da sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Öyle ki, Fransız yıldızın maçında attığı gollerden sonra da adeta çıldırdı.

    F.BAHÇELİLERDEN DESTEK
    Öyle ki, Fransız forvete sosyal medya üzerinden evlenme teklif eden de oldu, şampiyonluğun mimarı yapan da.. En ilginç yorumlardan biri ise gol makinesini marangoza benzetmeleriydi: "Gomis marangoz olamamış, futbolcu olmuş, Toplara çivi çakar gibi vuruyor!" Başarılı forvet için, F.Bahçeli bir taraftarın yaptığı yorum da Gomis'in ne kadar sevildiğinin kanıtıydı: "25 milyon F.Bahçeli'den en az 3-5 milyon Gomis fanı bulurum, kendim de dahilim buna!"

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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