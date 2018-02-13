Çivi çakar gibi vuruyor
Antalya filelerini 2 kez havalandıran ve ligdeki gol sayısını 17’ye yükselten Gomis için sarı-kırmızılı taraftarlardan evlenme teklif eden de oldu, şampiyonluğun mimarı yapan da!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in yeni lideri olurken, Antalyaspor filelerini 2 kez havalandıran Bafetimbi Gomis de hem saha içinin hem de tribünlerin sevgilisi olmayı başardı. Dün akşamki maça kadar ligde toplam 15 gol atan Fransız forvet, dün akşam yaptığı duble ile gol sayısını 17'ye çıkarttı. Gomis, sadece attığı gollerle değil; gösterdiği performansla da sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Öyle ki, Fransız yıldızın Antalya maçında attığı gollerden sonra sosyal medya da adeta çıldırdı.
F.BAHÇELİLERDEN DESTEK
Öyle ki, Fransız forvete sosyal medya üzerinden evlenme teklif eden de oldu, şampiyonluğun mimarı yapan da.. En ilginç yorumlardan biri ise gol makinesini marangoza benzetmeleriydi: "Gomis marangoz olamamış, futbolcu olmuş, Toplara çivi çakar gibi vuruyor!" Başarılı forvet için, F.Bahçeli bir taraftarın yaptığı yorum da Gomis'in ne kadar sevildiğinin kanıtıydı: "25 milyon F.Bahçeli'den en az 3-5 milyon Gomis fanı bulurum, kendim de dahilim buna!"
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:02
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Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
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Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
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