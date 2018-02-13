Aslantepe geçilmez
Antalya zaferiyle liderliğe yükselen Cimbom, bu sezon Türk Telekom Stadı’nda ligde oynadığı 13 maçın, 12’sini kazandı. Fatih Terim’in öğrencileri evinde 16 maçtır yenilgi yüzü görmedi
SÜPER Lig'de Antalya galibiyetiyle liderliği kutlayan G.Saray, bu sezon evinde müthiş bir grafik sergiliyor. Akdeniz ekibini 3 golle eli boş gönderen Aslan, Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de oynadığı son 13 karşılaşmanın 12'sini galibiyetle tamamlamayı başardı. Sarı- kırmızılılar bu yıl evinde hiçbir takıma da geçit vermeyip yakaladığı başarı oranıyla dikkat çekti. Ligde sahasında oynadığı 16 maçta bileği bükülmeyen Cimbom, son olarak geçen sezon 6 Mayıs'ta Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
FATİH TERİM'LE 9. ZAFER
FATİH Terimli Galatasaray, iç sahada oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'dan puan almayı başaran tek takım dünkü rakibi Antalya'ydı. 2013-14'te kırmızı-beyazlılarla karşılaşan Cimbom, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:45
-
Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
-
Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
-
Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
Aslantepe geçilmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.