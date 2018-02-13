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    13 Şubat 2018, Salı
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    Aslantepe geçilmez

    Aslantepe geçilmez

    zaferiyle liderliğe yükselen Cimbom, bu sezon Stadı’nda ligde oynadığı 13 maçın, 12’sini kazandı. ’in öğrencileri evinde 16 maçtır yenilgi yüzü görmedi

    'de galibiyetiyle liderliği kutlayan G.Saray, bu sezon evinde müthiş bir grafik sergiliyor. ekibini 3 golle eli boş gönderen Aslan, Stadı'nda Süper Lig'de oynadığı son 13 karşılaşmanın 12'sini galibiyetle tamamlamayı başardı. Sarı- kırmızılılar bu yıl evinde hiçbir takıma da geçit vermeyip yakaladığı başarı oranıyla dikkat çekti. Ligde sahasında oynadığı 16 maçta bileği bükülmeyen Cimbom, son olarak geçen sezon 6 Mayıs'ta 'ya 3-1 yenilmişti.

    FATİH TERİM'LE 9. ZAFER
    FATİH Terimli , iç sahada oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. yönetiminde Galatasaray'dan puan almayı başaran tek takım dünkü rakibi Antalya'ydı. 2013-14'te kırmızı-beyazlılarla karşılaşan Cimbom, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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