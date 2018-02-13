Aslantepe geçilmez

SÜPER Lig'de Antalya galibiyetiyle liderliği kutlayan G.Saray, bu sezon evinde müthiş bir grafik sergiliyor. Akdeniz ekibini 3 golle eli boş gönderen Aslan, Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de oynadığı son 13 karşılaşmanın 12'sini galibiyetle tamamlamayı başardı. Sarı- kırmızılılar bu yıl evinde hiçbir takıma da geçit vermeyip yakaladığı başarı oranıyla dikkat çekti. Ligde sahasında oynadığı 16 maçta bileği bükülmeyen Cimbom, son olarak geçen sezon 6 Mayıs'ta Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.

FATİH TERİM'LE 9. ZAFER

FATİH Terimli Galatasaray, iç sahada oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'dan puan almayı başaran tek takım dünkü rakibi Antalya'ydı. 2013-14'te kırmızı-beyazlılarla karşılaşan Cimbom, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.