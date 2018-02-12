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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Galatasaray - Antalyaspor | CANLI

    , 'in 21. haftasının kapanış maçında sahasında 'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak

    Atiker Konyaspor maçının yıldızı bugün de ilk 11'de... Orta sahadaki atakları organize edecek... Rodrigues ve Feghouli de kanatlarda kritik rol üstlenecek.

    Kupada Atiker Konyaspor'u eleyerek moral bulan yeniden lige döndü. Geçen hafta Demir Grup Sivas'a yenilerek hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekip, bugün 'u konuk edecek. Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, .
    Antalyaspor: Ferhat, Celutska, Sangare, Diego, Sakıb, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Deniz.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:51
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