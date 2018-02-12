Galatasaray - Antalyaspor | CANLI

Atiker Konyaspor maçının yıldızı Belhanda bugün de ilk 11'de... Orta sahadaki atakları organize edecek... Rodrigues ve Feghouli de kanatlarda kritik rol üstlenecek.

Kupada Atiker Konyaspor'u eleyerek moral bulan Galatasaray yeniden lige döndü. Geçen hafta Demir Grup Sivas'a yenilerek hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekip, bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.



İLK 11'LER

Galatasaray: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis.

Antalyaspor: Ferhat, Celutska, Sangare, Diego, Sakıb, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Deniz.