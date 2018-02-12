Galatasaray - Antalyaspor | CANLI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak
Atiker Konyaspor maçının yıldızı Belhanda bugün de ilk 11'de... Orta sahadaki atakları organize edecek... Rodrigues ve Feghouli de kanatlarda kritik rol üstlenecek.
Kupada Atiker Konyaspor'u eleyerek moral bulan Galatasaray yeniden lige döndü. Geçen hafta Demir Grup Sivas'a yenilerek hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekip, bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis.
Antalyaspor: Ferhat, Celutska, Sangare, Diego, Sakıb, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Deniz.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:51
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
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