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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Dilmen: Terim böyle oyuncuları sever

    Dilmen: Terim böyle oyuncuları sever

    , - maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    'in 21. haftasında ile karşılaştı. , sahasında konuk ettiği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

    Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını şöyle değerlendirdi:

    Türk Telekom'da Terim' takımları ilk 15 dakikada etkilidir. Beklendiği gibi başladılar. Açık oynamak için gelmişler. Golü yediler. İkinci ve üçüncü golü de kontradan yediler. Muhtemelen Feghouli'yi çıkarır. Hoca Galatasaray'da karakterini şöyle koymaya başladı. İki tane çabuk bekle oynuyor. Büyük takımlar liderlik fırsatını böyle bir kere teperler, geçen hafta olduğu gibi. Bir kere daha gelirse alırlar liderliği. Belhanda'yı kazanma yolunda gidiyor. Terim, ofansif yetenekli oyuncuları sever. Tahmin ediyorum, bundan sonra Feghouli'de de Belhanda'da da ısrar edecektir. Antalyaspor'un oyuna başlangıç şekli, 3-0 kazanmaya gelmiş gibi. Siz, Galatasaray'a 3-0 kazanmaya gelemezsiniz.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:15
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