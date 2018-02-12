Dilmen: Terim böyle oyuncuları sever
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını şöyle değerlendirdi:
Türk Telekom'da Terim' takımları ilk 15 dakikada etkilidir. Beklendiği gibi başladılar. Açık oynamak için gelmişler. Golü yediler. İkinci ve üçüncü golü de kontradan yediler. Muhtemelen Feghouli'yi çıkarır. Hoca Galatasaray'da karakterini şöyle koymaya başladı. İki tane çabuk bekle oynuyor. Büyük takımlar liderlik fırsatını böyle bir kere teperler, geçen hafta olduğu gibi. Bir kere daha gelirse alırlar liderliği. Belhanda'yı kazanma yolunda gidiyor. Terim, ofansif yetenekli oyuncuları sever. Tahmin ediyorum, bundan sonra Feghouli'de de Belhanda'da da ısrar edecektir. Antalyaspor'un oyuna başlangıç şekli, 3-0 kazanmaya gelmiş gibi. Siz, Galatasaray'a 3-0 kazanmaya gelemezsiniz.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:15
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
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