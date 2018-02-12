Carrasso ikinci kez şans buldu
Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Fransız file bekçisi Cedric Carrasso, ikinci kez görev yaptı.
Daha önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a karşı sahaya çıkan Carrasso, Muslera'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi korudu.
Süper Lig'de ilk maçına çıkan tecrübeli kaleci, tribünlerden de alkış aldı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:48
-
Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
-
Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
-
Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
Carrasso ikinci kez şans buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.