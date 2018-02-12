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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ikinci kez şans buldu

    Carrasso ikinci kez şans buldu

    Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Fransız file bekçisi Cedric , ikinci kez görev yaptı.

    Daha önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a karşı sahaya çıkan , Muslera'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi korudu.

    Süper Lig'de ilk maçına çıkan tecrübeli kaleci, tribünlerden de alkış aldı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:48
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