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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    90+3'te kızardı!

    Belhanda 90+3'te kızardı!

    'da Younes ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek 44 puanla liderliğe yükselen 'da uzatma dakikalarında 'nın kırmızı kart görmesi keyifleri kaçırdı.

    Maçın son düdüğünün çalmasına saniyeler kala orta saha mücadelesinde Antalyaspor'dan Hakan Özmert'le Faslı yıldız birbirine girdi. Hakem Barış Şimşek bu pozisyonda iki futbolcuya da çıkardı.

    Ardından Hakan Özmert'e kafa kafaya gelen Belhanda, kendini tutamayınca ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    G.Saray'ın 10 numarası Kasımpaşa maçında kadroda olamayacak.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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