Belhanda 90+3'te kızardı!
Galatasaray'da Younes Belhanda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek 44 puanla liderliğe yükselen Galatasaray'da uzatma dakikalarında Belhanda'nın kırmızı kart görmesi keyifleri kaçırdı.
Maçın son düdüğünün çalmasına saniyeler kala orta saha mücadelesinde Antalyaspor'dan Hakan Özmert'le Faslı yıldız birbirine girdi. Hakem Barış Şimşek bu pozisyonda iki futbolcuya da sarı kart çıkardı.
Ardından Hakan Özmert'e kafa kafaya gelen Belhanda, kendini tutamayınca ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
G.Saray'ın 10 numarası Kasımpaşa maçında kadroda olamayacak.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:04
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
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