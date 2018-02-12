Abdürrahim Albayrak: Şok yaşıyorum
Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, Antalyaspor maçı sonrası Belhanda'nın gördüğü kart hakkında 'Şok yaşıyorum' dedi.
Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Albayrak'ın açıklamalarından satır başları
ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Her şeyden önce şehitlerimize baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Ailelerimize yüce Allah sabırlar versin. Lider olduk. İyi oynadık. Taraftarımızın müthiş desteği vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Sivas maçı bir kazaydı. Ondan sonraki iki maçta da muhteşem oynadık. Puanımız 44. 44'ü de 47'yi de sonra 50'yi de çok seviyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz.
ÇOK SAYIDA LOCA SATTIK
Bayağı ciddi bir şekilde loca sattık. Başkanımız loca alan herkese teşekkür mektubu yolladı. Bizleri bugünlerde destekleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
ŞOK YAŞIYORUM
Vallahi şok yaşıyorum. Belhanda gibi bir dünya yıldızı... Sahamızda 3-0 öndeyken kırmızı kart görmesi... Hatta çok enteresan içeriye girerken Antalyasporlu yabancı oyuncular da hayretler içinde bu durumu konuşuyordu. Nasıl olur diye... Olmaması gereken bir şey arkadaşlar. O da bunun farkına varacaktır.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
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