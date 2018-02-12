Abdürrahim Albayrak: Şok yaşıyorum

Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Albayrak'ın açıklamalarından satır başları



ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Her şeyden önce şehitlerimize baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Ailelerimize yüce Allah sabırlar versin. Lider olduk. İyi oynadık. Taraftarımızın müthiş desteği vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Sivas maçı bir kazaydı. Ondan sonraki iki maçta da muhteşem oynadık. Puanımız 44. 44'ü de 47'yi de sonra 50'yi de çok seviyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz.



ÇOK SAYIDA LOCA SATTIK

Bayağı ciddi bir şekilde loca sattık. Başkanımız loca alan herkese teşekkür mektubu yolladı. Bizleri bugünlerde destekleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.



ŞOK YAŞIYORUM

Vallahi şok yaşıyorum. Belhanda gibi bir dünya yıldızı... Sahamızda 3-0 öndeyken kırmızı kart görmesi... Hatta çok enteresan içeriye girerken Antalyasporlu yabancı oyuncular da hayretler içinde bu durumu konuşuyordu. Nasıl olur diye... Olmaması gereken bir şey arkadaşlar. O da bunun farkına varacaktır.



