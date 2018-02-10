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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Terim'den flaş karar! G.Saray'da büyük değişim...

    Terim'den flaş karar! G.Saray'da büyük değişim...

    Sivasspor yenilgisiyle ligde geçen hafta liderliği elinin tersiyle iten Galatasaray'da Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor...

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:11
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