Terim'den flaş karar! G.Saray'da büyük değişim...
Sivasspor yenilgisiyle ligde geçen hafta liderliği elinin tersiyle iten Galatasaray'da Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor...
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:11
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
Terim'den flaş karar! G.Saray'da büyük değişim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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