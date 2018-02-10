CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Nagatomo 'krallar' gibi

    Nagatomo 'krallar' gibi

    maçında ülkesinden 17 gazetecinin izlediği Yuto’yu dün de Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ehara, Florya’ya gelip, tebrik etti

    Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, 'nde Yuto Nagatomo'yu ziyaret etti. Fatih Terim'le de görüşen Ehara, "İstanbul'da 1400 kadar Japon oturuyor. Ben, bütün Japonları temsilen Nagatomo'ya tebriklerimi iletmek ve bundan sonra onun için elimizden geleni yapacağımızı söylemek için geldim" dedi. Ehara, "Dünyaca ünlü Nagatomo, Galatasaray'a geldi, bu çok güzel bir şey. Burada çok başarılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    'G.SARAYLIYDIM!'
    Nagatomo da Ehara'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben eskiden Galatasaray'ı çok seviyor ve tutuyordum. Şimdi bu değerli takıma transfer oldum. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. için elimden geleni yapıp, katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

    SOL BEKTEKİ KRİZİ BİTİRDİ
    Nagatomo sol bekteki sıkıntıyı da bitirdi. İlk maçında Sivasspor karşısında vasat bir futbol sergileyen Samuray, kupadaki performansıyla tam not aldı. 31 yaşındaki oyuncu, sol bekte hem defansı hem hücuma verdiği destekle alkışlanırken, hızı ve ufak boyuna rağmen hava toplarında bile rakiplerini bozması ile mevkisinde sorun yaşatmayacağını gösterdi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nagatomo 'krallar' gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN