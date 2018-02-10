Nagatomo 'krallar' gibi
Sivasspor maçında ülkesinden 17 gazetecinin izlediği Yuto’yu dün de Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ehara, Florya’ya gelip, tebrik etti
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Yuto Nagatomo'yu ziyaret etti. Fatih Terim'le de görüşen Ehara, "İstanbul'da 1400 kadar Japon oturuyor. Ben, bütün Japonları temsilen Nagatomo'ya tebriklerimi iletmek ve bundan sonra onun için elimizden geleni yapacağımızı söylemek için geldim" dedi. Ehara, "Dünyaca ünlü Nagatomo, Galatasaray'a geldi, bu çok güzel bir şey. Burada çok başarılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'G.SARAYLIYDIM!'
Nagatomo da Ehara'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben eskiden Galatasaray'ı çok seviyor ve tutuyordum. Şimdi bu değerli takıma transfer oldum. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapıp, katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.
SOL BEKTEKİ KRİZİ BİTİRDİ
Nagatomo sol bekteki sıkıntıyı da bitirdi. İlk maçında Sivasspor karşısında vasat bir futbol sergileyen Samuray, kupadaki performansıyla tam not aldı. 31 yaşındaki oyuncu, sol bekte hem defansı hem hücuma verdiği destekle alkışlanırken, hızı ve ufak boyuna rağmen hava toplarında bile rakiplerini bozması ile mevkisinde sorun yaşatmayacağını gösterdi.
'G.SARAYLIYDIM!'
Nagatomo da Ehara'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben eskiden Galatasaray'ı çok seviyor ve tutuyordum. Şimdi bu değerli takıma transfer oldum. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapıp, katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.
SOL BEKTEKİ KRİZİ BİTİRDİ
Nagatomo sol bekteki sıkıntıyı da bitirdi. İlk maçında Sivasspor karşısında vasat bir futbol sergileyen Samuray, kupadaki performansıyla tam not aldı. 31 yaşındaki oyuncu, sol bekte hem defansı hem hücuma verdiği destekle alkışlanırken, hızı ve ufak boyuna rağmen hava toplarında bile rakiplerini bozması ile mevkisinde sorun yaşatmayacağını gösterdi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Nagatomo 'krallar' gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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