Müjde! Serdar Aziz’in durumu iyi
Konyaspor maçında sakatlanarak 84. dakikada yerini Maicon'a bırakan Serdar Aziz'de korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncunun, ayağına kramp girdiği ve görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. Serdar önceki günkü karşılaşmada durumu 1-1'e getiren golü kaydederken, savunmada da iyi bir performans çizmişti
RAMOS'A BENZETTİLER
Serdar Aziz'in Atiker Konyaspor'a rövanşta da gol atması, taraftarın övgüsüne yol açtı. Sosyal medyada, "Yerli Ramos, Serdar Aziz. Muazzam attı kafa golünü" yorumları yapıldı.
RAMOS'A BENZETTİLER
Serdar Aziz'in Atiker Konyaspor'a rövanşta da gol atması, taraftarın övgüsüne yol açtı. Sosyal medyada, "Yerli Ramos, Serdar Aziz. Muazzam attı kafa golünü" yorumları yapıldı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Müjde! Serdar Aziz’in durumu iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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