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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Müjde! ’in durumu iyi

    Müjde! <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a>’in durumu iyi
    Konyaspor maçında sakatlanarak 84. dakikada yerini Maicon'a bırakan 'de korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncunun, ayağına kramp girdiği ve görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. Serdar önceki günkü karşılaşmada durumu 1-1'e getiren golü kaydederken, savunmada da iyi bir performans çizmişti

    RAMOS'A BENZETTİLER
    'in Atiker Konyaspor'a rövanşta da gol atması, taraftarın övgüsüne yol açtı. Sosyal medyada, "Yerli Ramos, Serdar Aziz. Muazzam attı kafa golünü" yorumları yapıldı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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