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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    ‘Kupa için geldim’

    ‘Kupa için geldim’

    Feghouli, " için G.Saray'ı seçtim" dedi

    Aslan'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Cezayir basınına konuştu. 28 yaşındaki futbolcu "Eğer baskıyı sevmiyorsanız 'ye gelmeyin. Türkiye'de bir takıma transfer olduğunuz zaman bir ailenin parçası oluyorsunuz. Çok sıcak kanlılar. Ben de bu yüzden Türkiye'ye geldim. , için 'ı tercih ettim" dedi. Feghouli, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirtip, "Avrupa'da televizyonlarda gördüklerinize inanmayın. Sokağa çıktığınızda size sarılan harika insanlar var" diye konuştu.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:06
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