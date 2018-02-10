‘Kupa için geldim’
Feghouli, "Şampiyonluklar için G.Saray'ı seçtim" dedi
Aslan'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Cezayir basınına konuştu. 28 yaşındaki futbolcu "Eğer baskıyı sevmiyorsanız Türkiye'ye gelmeyin. Türkiye'de bir takıma transfer olduğunuz zaman bir ailenin parçası oluyorsunuz. Çok sıcak kanlılar. Ben de bu yüzden Türkiye'ye geldim. Şampiyonluklar, kupalar için Galatasaray'ı tercih ettim" dedi. Feghouli, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirtip, "Avrupa'da televizyonlarda gördüklerinize inanmayın. Sokağa çıktığınızda size sarılan harika insanlar var" diye konuştu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
‘Kupa için geldim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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