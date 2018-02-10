İgor Tudor’u solladı
Fatih Terim, ilk 8 maçlık performansıyla selefi İgor Tudor'u geride bıraktı. İmparator 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Tudor ise ilk 8 maçında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
İgor Tudor’u solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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