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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    İgor ’u solladı

    İgor Tudor’u solladı
    , ilk 8 maçlık performansıyla selefi İgor 'u geride bıraktı. İmparator 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Tudor ise ilk 8 maçında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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