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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    ‘G.Saray acil kazanmalı’

    ‘G.Saray acil kazanmalı’
    Aslan'ın bu hafta karşılacağı 'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 'ın hocası 'i övdü. Hamzaoğlu "Fatih Terim baba gibidir. Ondan çok şey öğrendim. Kızımın adını da o koymuştur. G.Saray'ın acilen kazanması gerekiyor. Geçen hafta çalkantılı bir maç oynadılar." dedi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:11
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