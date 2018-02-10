‘G.Saray acil kazanmalı’
Aslan'ın bu hafta karşılacağı Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'i övdü. Hamzaoğlu "Fatih Terim baba gibidir. Ondan çok şey öğrendim. Kızımın adını da o koymuştur. G.Saray'ın acilen kazanması gerekiyor. Geçen hafta çalkantılı bir maç oynadılar." dedi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
‘G.Saray acil kazanmalı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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