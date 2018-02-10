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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Garry Terim ile yeni sayfa açtı

    Garry Terim ile yeni sayfa açtı
    Tudor'un son maçlarda 'kesik' attığı , 'le yeni sayfa açtığını söyledi. Konya maçında kapanış golünü atan Hollandalı oyuncu, "Fatih hoca bana tekrar 11'in kapısını açtı. Onun güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum" dedi

    Bu sezon 24 maçta forma giyen , 4 gol kaydetti; 5 de asist gerçekleştirdi. Toplamda 9 gole katkı sağladı...
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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