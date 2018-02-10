Garry Terim ile yeni sayfa açtı
Tudor'un son maçlarda 'kesik' attığı Garry Rodrigues, Fatih Terim'le yeni sayfa açtığını söyledi. Konya maçında kapanış golünü atan Hollandalı oyuncu, "Fatih hoca bana tekrar 11'in kapısını açtı. Onun güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum" dedi
Bu sezon 24 maçta forma giyen Garry Rodrigues, 4 gol kaydetti; 5 de asist gerçekleştirdi. Toplamda 9 gole katkı sağladı...
Bu sezon 24 maçta forma giyen Garry Rodrigues, 4 gol kaydetti; 5 de asist gerçekleştirdi. Toplamda 9 gole katkı sağladı...
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Garry Terim ile yeni sayfa açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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