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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Eyvah! grip oldu

    Eyvah! <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> grip oldu

    Kupa maçının yıldızı Younes , üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle dünkü antrenmana katılmadı. Faslı oyuncuya hastanede serum tedavisi yapıldı

    Galatasaray'ın Faslı oyun kurucusu Younes Belhanda grip oldu. Atiker Konyaspor ile oynanan çeyrek final rövanş maçı sonrası şikayetleri artan yıldız isme dün hastanede serum takıldı. tedavinin ardından teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak evinde istirahate çekildi. 'nın durumunun düzelmesi halinde bugünkü idmanda yer alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Konyaspor karşısında pasları ve çalımlarıyla tribünleri coşturdu.

    KALİTESİNİ GÖSTERDİ
    İlk kez gerçek kalitesini sergileyen yıldızın, pazartesi günü Antalyaspor karşısında da ilk 11'de yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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