Eyvah! Belhanda grip oldu
Kupa maçının yıldızı Younes Belhanda, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle dünkü antrenmana katılmadı. Faslı oyuncuya hastanede serum tedavisi yapıldı
Galatasaray'ın Faslı oyun kurucusu Younes Belhanda grip oldu. Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı sonrası şikayetleri artan yıldız isme dün hastanede serum takıldı. Belhanda tedavinin ardından teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak evinde istirahate çekildi. Belhanda'nın durumunun düzelmesi halinde bugünkü idmanda yer alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Konyaspor karşısında pasları ve çalımlarıyla tribünleri coşturdu.
KALİTESİNİ GÖSTERDİ
İlk kez gerçek kalitesini sergileyen yıldızın, pazartesi günü Antalyaspor karşısında da ilk 11'de yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor
KALİTESİNİ GÖSTERDİ
İlk kez gerçek kalitesini sergileyen yıldızın, pazartesi günü Antalyaspor karşısında da ilk 11'de yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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