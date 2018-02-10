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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Direkten dönmüş

    Direkten dönmüş

    Aslan, devre arası Seferovic'i istemiş, vermemiş

    Hücum hattına takviye yapmak isteyen 'ın 'dan 'e kanca attığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre Galatasaray ve Torino, ara döneminde Seferovic için Benfica'nın kapısını çaldı. Ancak Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve teknik direktör Rui Vitoria bu transfere engel oldu. Benfica ile 22 maçta 7 gol atan Seferovic, Portekiz kulübünden ayrılmaya sıcak yaklaşıyordu. Benfica sezon başında 25 yaşındaki İsviçreli'yi renklerine bağlamıştı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:08
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