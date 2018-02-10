Direkten dönmüş
Aslan, devre arası Seferovic'i istemiş, Benfica vermemiş
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Benfica'dan Haris Seferovic'e kanca attığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre Galatasaray ve Torino, ara transfer döneminde Seferovic için Benfica'nın kapısını çaldı. Ancak Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve teknik direktör Rui Vitoria bu transfere engel oldu. Benfica ile 22 maçta 7 gol atan Seferovic, Portekiz kulübünden ayrılmaya sıcak yaklaşıyordu. Benfica sezon başında 25 yaşındaki İsviçreli'yi renklerine bağlamıştı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Direkten dönmüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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