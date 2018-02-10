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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    çok farklı

    Adebayor çok farklı
    Feghouli röportajında 'u da övdü. Tecrübeli futbolcu "Adebayor'u sahaya gördüğümde anladım ki o buraya emekliliğe gelmemiş. Çok farklı. Her zaman savaştı. de büyük takım 'ta. Başarılı olmak zorunda" dedi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:10
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