5 ay Selçuk değildim!

“Oynamadığım süreçte belki de kendim değildim; ama bundan sonra böyle olmayacak diye söylemiştim zaten. Fatih hoca benden ne alacağını biliyor; ben de onu iyi tanıyorum

Kaptan Selçun İnan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken; önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, artan formunu Terim'e bağlayarak, "Fatih hoca çocukluğumdan beri beni tanıyor. Benden ne alacağını biliyor, ben de onu iyi tanıyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum ve neticesini de aldım" diye konuştu. Önemli olanın takımın bir parçası olmak olduğunu da vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:



GEÇMİŞİ UNUTTUM

"Geçmişle ilgili konuşmayı sevmem. 5 aylık süreçte belki de kendim değildim ama bundan sonra böyle olmayacak diye söylemiştim zaten. Her zaman takımın yanında olmaya çalıştım. Takım iyi olunca, arkadaşlarınızla iyi anlaşırsanız, beraber uyum içinde olursanız herkesin performansı yukarıya doğru gider. Oynamayan arkadaşlarım, şimdi çok iyi durumdalar. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacağız."



TERİM VARSA EKSİK YOKTUR

Fernando ve Stoke City'ye satılan Ndiaye'nin önemli oyuncular olduğunu belirten Selçuk, "Bu tür oyuncuların eksikliğini zaman zaman hissedebilirsiniz. Ama Fatih Hoca'nın takımlarında kim oynadıysa ötekini aratmadı. Zaten bunu sağlarsanız şampiyonluklar gelir" yorumunu yaptı.



YENİ SERİ BAŞLATACAĞIZ

Selçuk, Sivas'ta beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Antalyaspor maçyla beraber seri galibiyetler almak ve şampiyonluk havasına girmek istiyoruz" dedi. Yönetim değişikliklerinin ise istemeseler de takımı etkilediğini ve zaman kaybı yaşattığını dile getirdi.



33 YAŞ PASTASI MUHABİRLERDEN

33 yaşına giren Selçuk İnan basın mensuplarının kendisi için getirdikleri pastanın mumlarını üfleyerek, dilek tuttu.