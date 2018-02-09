Turu hak ettik
“Konya’daki gibi geri düşmemize rağmen bu sefer futbolcularım daha hırslı, istekli, iştahlı bir oyun sergilediler. Çok gol kaçırdık, zor oldu ama G.Saray gibi oynayıp yarı finali hak ettik.”
GOMİS'E ÇOK SEVİNDİM
Konya'da da skorda geri düştüklerini ama buradaki gibi G.Saray tepkisi koymadıklarını belirten Terim, "Bu sefer futbolcularım daha hırslı, istekli, iştahlı bir oyun sergilediler. Çok gol kaçırdık, zor oldu ama G.Saray gibi oynayıp yarı finali hak ettik. 3. golü daha erken bulabilirdik ama çocuklar herhalde son dakikalar daha heyecanlı geçsin diye bizi kulübede sıkıntıya soktular. Özellikle 2 gol atan ve 4. golde büyük pay sahibi olan Gomis adına çok sevindim. Haksız eleştirilere maruz kalıyordu. Bunun cevabını sahada en iyi şekilde verdi sanırım" diye konuştu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:54
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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