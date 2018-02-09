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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Turu hak ettik

    Turu hak ettik

    ’daki gibi geri düşmemize rağmen bu sefer futbolcularım daha hırslı, istekli, iştahlı bir oyun sergilediler. Çok gol kaçırdık, zor oldu ama G.Saray gibi oynayıp yarı finali hak ettik.”

    Galatasaray , karşısında yarı finali hak eden bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Usta teknik adam, "İlk maçın aksine bu sefer sahada ne yaptığını bilen bir G.Saray vardı. 'da oyun anlayışımız sınıfta kalmıştı ve bu maçtan gerekli dersleri çıkarmıştık. Evimizde dersimizi iyi çalıştığımızı gösterdik" dedi.

    GOMİS'E ÇOK SEVİNDİM
    Konya'da da skorda geri düştüklerini ama buradaki gibi G.Saray tepkisi koymadıklarını belirten Terim, "Bu sefer futbolcularım daha hırslı, istekli, iştahlı bir oyun sergilediler. Çok gol kaçırdık, zor oldu ama G.Saray gibi oynayıp yarı finali hak ettik. 3. golü daha erken bulabilirdik ama çocuklar herhalde son dakikalar daha heyecanlı geçsin diye bizi kulübede sıkıntıya soktular. Özellikle 2 gol atan ve 4. golde büyük pay sahibi olan adına çok sevindim. Haksız eleştirilere maruz kalıyordu. Bunun cevabını sahada en iyi şekilde verdi sanırım" diye konuştu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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