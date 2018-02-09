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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Son deneme: Selçuk-Donk
    Fernando'nun sakatlanması, Ndiaye'nin satılması nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Terim, dünkü maçta da değişime gitti. 'da - Tolga, karşısında Tolga- ikilisini deneyen tecrübeli çalıştırıcı, bu kez Selçuk ile Donk'u oynattı. Geçen haftaki performansı eleştirilen Donk, Selçuk ile daha iyi göründü.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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