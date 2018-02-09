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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Muslera sürprizi

    Muslera sürprizi
    Teknik direktör , ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci 'dan maçında da vazgeçmedi. Terim, Uruguaylı eldivenin ilk 11'de oynamasıyla ilgili, "Yarı finalin ucuna geldik. Carrasso'yu Pazartesi oynatabilirim ama bugün (Dün) oynatmayı düşünmedim. Kupaya da verdiğimiz önemin ciddiyetin bir göstergesi olarak kabul edebilirsiniz bunu" diye konuştu. maçındaki ilk gol öncesi büyük hata yapan Muslera dün de Fofana'ya engel olamadı. Dün, Carrasso ve birlikte kulübedeydi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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