Kırmızı nerede hocam!
Gomis, ceza sahasına girerken Selim Ay tarafından düşürülünce isyan etti
Öztürk, Selim'e sarı kart gösterirken, Gomis başta Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü bir anda hakemin yanında soluğu aldı ve Selim'in son adam olduğu için kırmızı kart göstermesi gerektiğini söylediler. Gomis de itirazlar sonunda sarı kart gören isim oldu.
Galatasaray, 63'te Linnes'in yerde kaldığı anlarda penaltı bekledi. Fatih Terim ve Hasan Şaş, hakeme tepki gösterdi.
A2'de maçı yorumlayan Evren Turhan, "Hakem eğer faul veriyorsa karşılığında da son adam olduğu için kırmızı kart göstermesi gerekiyor" diye konuştu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:50
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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