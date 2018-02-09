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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Kırmızı nerede hocam!

    Kırmızı nerede hocam!

    , ceza sahasına girerken Selim Ay tarafından düşürülünce isyan etti

    ?Galatasaray-Konya maçının 27. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılıların atağında, sağ kanattan Feghouli kaleye doğru koşu yapan 'in önüne doğru pas attı. Kaleye doğru giden ise Selim Ay'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk ceza sahasının dışında faulü verdi.

    Öztürk, Selim'e sarı kart gösterirken, Gomis başta Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü bir anda hakemin yanında soluğu aldı ve Selim'in son adam olduğu için kırmızı kart göstermesi gerektiğini söylediler. Gomis de itirazlar sonunda sarı kart gören isim oldu.
    Galatasaray, 63'te Linnes'in yerde kaldığı anlarda penaltı bekledi. Fatih Terim ve Hasan Şaş, hakeme tepki gösterdi.

    A2'de maçı yorumlayan Evren Turhan, "Hakem eğer faul veriyorsa karşılığında da son adam olduğu için kırmızı kart göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:50
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