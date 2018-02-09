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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Kadroda 6 değişiklik

    Kadroda 6 değişiklik
    Terim, maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sakat Denayer giremezken, Mariano, Maicon, Tolga, Rodrigues ve Yasin yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine, , Linnes, , Selçuk, Hakan ve Sinan ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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