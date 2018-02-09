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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ’dan yalanlama

    <a href="/index/garenta?id=070c9162-f616-49f8-9cbf-e40f70381d95" class="" rel="tag">Garenta</a>’dan yalanlama
    G.SARAY'IN forma reklamı veren araç kiralama şirketi sponsorluğundan zarar ettiği iddia edilmişti. Firma, 27 Ekim 2015'te imzalanan anlaşmayla sponsorluklarının gereklerini yerine getirdiklerini ve böyle bir durumun olmadığını açıkladı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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