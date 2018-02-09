En iyi golüm Fener’e
'Paha biçilmez bir deneyimdi'
SNEİJDER, G.Saray kariyerinin unutulmaz olduğunu anlattı. Tecrübeli yıldız, "G.Saray'da harika zamanlar geçirdim. Benim için paha biçilmez bir deneyim oldu" dedi. Wes, en iyi dönemini ise İnter'de geçirdiğini ekledi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:58
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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