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    09 Şubat 2018, Cuma
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    En iyi golüm Fener’e

    En iyi golüm Fener’e
    'un teknik direktörlüğünü yaptığı 'ın Al Gharafa takımında oynayan G.Saray'ın eski yıldızı Wesley , basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnter'den G.Saray' transferi öncesinde gibi liglerinde dördüncülük, beşincilik için oynayan kulüplerin kendisini istediğini belirten , "Şampiyonluklar kazanmak için oynamalıydım. Bunu 'dan çok G.Saray'da yapabileceğimi hissettim" dedi. Hollandalı maestro en iyi golünün sorulması üzerine, "Milli takımda Berzilya'ya golüm önemliydi ama en iyi golümü F.Bahçe'ye attım" yanıtını verdi.

    'Paha biçilmez bir deneyimdi'
    SNEİJDER, G.Saray kariyerinin unutulmaz olduğunu anlattı. Tecrübeli yıldız, "G.Saray'da harika zamanlar geçirdim. Benim için paha biçilmez bir deneyim oldu" dedi. Wes, en iyi dönemini ise İnter'de geçirdiğini ekledi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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