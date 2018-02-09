Cimbom’a uğurlu hakem

G.Saray-Antalya maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Şimşek, G.Saray'ın bugüne kadar 22 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Tecrübeli hakem, 42 sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterdi. En son G.Saray'ın 25 Kasım 2016'da 3-1 kazandığı Bursa müsabakasını yönetmişti.