CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Cimbom’a uğurlu hakem

    Cimbom’a uğurlu hakem
    G.Saray-Antalya maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Şimşek, G.Saray'ın bugüne kadar 22 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Tecrübeli hakem, 42 sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterdi. En son G.Saray'ın 25 Kasım 2016'da 3-1 kazandığı Bursa müsabakasını yönetmişti.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom’a uğurlu hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN