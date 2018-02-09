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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Biletler satışa çıktı

    Biletler satışa çıktı
    G.SARAY'ın maçı biletleri satışa çıktı. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak kritik mücadelede bilet fiyatları; en pahalısı 400 ila 55 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Misafir tribün biletleri ise 55 TL'den satışa çıkarıldı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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