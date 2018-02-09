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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Aslanlar yalnız bırakmadı

    Aslanlar yalnız bırakmadı
    G.SARAY'IN 'la kritik kupa mücadelesinde tribünleri hafta içi olmasına rağmen kısmen doldu. 22 bin 835 biletli seyircinin izlediği maçta sarı-kırmızılı futbolseverler 90 dakika G.Saray'ı coşkulu bir şekilde desteklerken, çeyrek final zaferini futbolcularla birlikte kutladı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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