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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Asla pişman değilim

    Asla pişman değilim
    AMATÖRDE Karadeniz Ereğli'de oynayan 'ın eski futbolcusu , özel bir okulda söyleşiye katıldı. Baytar, F.Bahçe'yle finalinde kırmızı gördükten sonra 'a hareketi nedeniyle pişman olmadığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bana 'çık dışarıyayı' farklı bir cümle kullanarak ve ekleyerek söyledi. Tabi ondan sonra yapmamam gereken bir hareket yaptım. Olmaması lazımdı, pişman da değilim" diye konuştu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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