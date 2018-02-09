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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Asamoah geri sayımda

    Asamoah geri sayımda
    'ın uzun süre temaslarda bulunduğu Juventuslu Kwadwo Asamoah'ın geleceğiyle ilgili menajeri Federico Pastorello net açıklamalar yaptı. 7-8 takımdan teklif aldıklarının altını çizen Pastorello, "Sezon sonunda Juventus'tan ayrılıp ayrılmayacağı belli değil. 'ta mutlu ve oynuyor ancak İtalya'da geçen yılların ardından, başka bir ülkede oynama ihtimalini de dışarıda bırakmıyoruz. Her şey olabilir" dedi. 2012-13 sezonunda 'a gelen Ganalı sol bekin kontratı sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Torino ekibinde 12 maçta 966 dakika süre alan Asamoah, 1 asist yaptı. Daha önce Asamoah'ın G.Saray'la söz kestiği öne sürüldü.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:58
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