Terim'den yeni sistem

Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor maçında orta alanda yaşanan büyük sıkıntıya çözüm bulmaya çalışıyor... Tecrübeli hocanın öncelikle 4-2-3-1'den vazgeçerek, 4-3-3'e dönmeyi düşündüğü belirtiliyor.

KİLİT BELHANDA

Fatih Terim'in orta üçlüde Selçuk İnan'ı 6 numara, Belhanda ve Tolga'yı ise 8 numara olarak kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor. Bu sistemin nasıl bir sonuç vereceğinde ise Belhanda'nın göstereceği performans kilit bir rol oynayacak.(Takvim)

