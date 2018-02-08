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    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Terim'den yeni sistem

    Terim'den yeni sistem

    4-3-3’e geçip sıkıntılara çözüm bulmayı planlıyor.

    Teknik direktör , maçında orta alanda yaşanan büyük sıkıntıya çözüm bulmaya çalışıyor... Tecrübeli hocanın öncelikle 4-2-3-1'den vazgeçerek, 4-3-3'e dönmeyi düşündüğü belirtiliyor.

    KİLİT BELHANDA
    Fatih Terim'in orta üçlüde 'ı 6 numara, ve Tolga'yı ise 8 numara olarak kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor. Bu sistemin nasıl bir sonuç vereceğinde ise Belhanda'nın göstereceği performans kilit bir rol oynayacak.(Takvim)

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:09
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