Terim'den yeni sistem
Fatih Terim 4-3-3’e geçip sıkıntılara çözüm bulmayı planlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor maçında orta alanda yaşanan büyük sıkıntıya çözüm bulmaya çalışıyor... Tecrübeli hocanın öncelikle 4-2-3-1'den vazgeçerek, 4-3-3'e dönmeyi düşündüğü belirtiliyor.
KİLİT BELHANDA
Fatih Terim'in orta üçlüde Selçuk İnan'ı 6 numara, Belhanda ve Tolga'yı ise 8 numara olarak kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor. Bu sistemin nasıl bir sonuç vereceğinde ise Belhanda'nın göstereceği performans kilit bir rol oynayacak.(Takvim)
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:09
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Atiba ve Tosic müjdesi
Toplam 1
Yorum
Bence Tosic Icin 4 Milyon € Teklif varsa neden kabul etmediler 33 Yasinda Göndermek lazimdi yerli Genc Stoper gelse daha iyidi
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 28
Yorum
tutkun61 2010-2011 yılını unutmuş bunlar ..müşrik takım..
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Wiel saçmaladı
Toplam 2
Yorum
drogba Oynadığın top senle alakalı,FB nin ne suçu var? Sen para kaybettiysen FB nin suçu ne?Adamlar tıkır tıkır ödediler paranı.. Daha ne? Yawwwş.k
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