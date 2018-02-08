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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Terim Crouch'u izletti!

    Terim Crouch'u izletti!

    Fatih Terim, hava toplarından gol yemeye son vermek için, Premier Lig'in en çok kafa golü atan futbolcusu Peter Crouch'a başvurdu.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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