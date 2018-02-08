Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek sessizliğini 14 Şubat'taki Divan Kurulu'nda bozacak.
Mart ayındaki Genel Kurul'da ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olan Özbek toplantıda, 2 buçuk senelik başkanlığı döneminde Gayrettepe'de sahibi olduğu Point Otel'deki konaklamalarla ilgili belgeleri üyelerle paylaşacak. Basketbol takımı, voleybol takımı, kürek takımı, amatör branşlardaki rakipler, hakemler ve futbolcu yakınları (son olarak Denayer'in babası) Özbek'in otelinde konakladı ve eski başkan 6 milyon TL tutan bu faturayı kulüpten tahsil etmeyerek bağış makbuzu kesti. Eski yöneticileriyle önceki gün kendi otelinde bir toplantı yapan Özbek'in 6 milyon TL'lik bağış makbuzunu onlara da gösterdiği öğrenildi. Özbek'in ayrılırken 91 milyon TL'yi bulan 3 çek tanzim etmesi ve senetlere rehin koydurması camiada büyük tepki toplamıştı.
MAAŞLAR ÖDENDİ
Galatasaray'da yeni yılın ilk maaşını 23 Ocak'ta alabilen kulüp personeli bu kez fazla beklemedi. Dün itibarıyla Florya ve Türk Telekom Stadı'nda çalışan kulüp personelinin Şubat ayı maaşları hesaplarına yatırıldı ve yeni başkan Mustafa Cengiz sempati kazandı.
SABAH
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:56
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Hedef yarı final
Toplam 2
Yorum
taraftar Kahvede herkes bu maçın sonucunu hakemlerin belirleyeceğini söylüyor.
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'Yeter artık!'
Toplam 5
Yorum
KAPLAN TÜRK FUTBOLUNU TÜRK HAKEMLER BİTİRMİŞTİR DÜŞDÜĞÜMÜZ DURUM BUDUR TRABZONSPOR MAÇLARINA İSTANBUL BÖLGESİNDEN HAKEM VERİLMESİN LÜTFEN
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'Yeter artık!'
Toplam 5
Yorum
KAPLAN FUTBOL KURALLARININ İÇİNDE OLAN DOKUZ KUSURLU HAREKETİN İÇİNDE BULUNAN PENALTI SADECE TRABZONSPORA UYGULANMIYOR KİM BUNLAR
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