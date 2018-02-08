CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Özbek'in kozu 6 milyon 'lik bağış

    Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış

    'ın eski başkanı sessizliğini 14 Şubat'taki 'nda bozacak.

    Mart ayındaki Genel Kurul'da ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olan Özbek toplantıda, 2 buçuk senelik başkanlığı döneminde Gayrettepe'de sahibi olduğu Point Otel'deki konaklamalarla ilgili belgeleri üyelerle paylaşacak. takımı, voleybol takımı, kürek takımı, amatör branşlardaki rakipler, hakemler ve futbolcu yakınları (son olarak Denayer'in babası) Özbek'in otelinde konakladı ve eski başkan 6 milyon tutan bu faturayı kulüpten tahsil etmeyerek bağış makbuzu kesti. Eski yöneticileriyle önceki gün kendi otelinde bir toplantı yapan Özbek'in 6 milyon TL'lik bağış makbuzunu onlara da gösterdiği öğrenildi. Özbek'in ayrılırken 91 milyon TL'yi bulan 3 çek tanzim etmesi ve senetlere rehin koydurması camiada büyük tepki toplamıştı.

    MAAŞLAR ÖDENDİ
    'da yeni yılın ilk maaşını 23 Ocak'ta alabilen kulüp personeli bu kez fazla beklemedi. Dün itibarıyla Florya ve Stadı'nda çalışan kulüp personelinin Şubat ayı maaşları hesaplarına yatırıldı ve yeni başkan sempati kazandı.

    SABAH

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN