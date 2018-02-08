Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış

Mart ayındaki Genel Kurul'da ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olan Özbek toplantıda, 2 buçuk senelik başkanlığı döneminde Gayrettepe'de sahibi olduğu Point Otel'deki konaklamalarla ilgili belgeleri üyelerle paylaşacak. Basketbol takımı, voleybol takımı, kürek takımı, amatör branşlardaki rakipler, hakemler ve futbolcu yakınları (son olarak Denayer'in babası) Özbek'in otelinde konakladı ve eski başkan 6 milyon TL tutan bu faturayı kulüpten tahsil etmeyerek bağış makbuzu kesti. Eski yöneticileriyle önceki gün kendi otelinde bir toplantı yapan Özbek'in 6 milyon TL'lik bağış makbuzunu onlara da gösterdiği öğrenildi. Özbek'in ayrılırken 91 milyon TL'yi bulan 3 çek tanzim etmesi ve senetlere rehin koydurması camiada büyük tepki toplamıştı.

MAAŞLAR ÖDENDİ

Galatasaray'da yeni yılın ilk maaşını 23 Ocak'ta alabilen kulüp personeli bu kez fazla beklemedi. Dün itibarıyla Florya ve Türk Telekom Stadı'nda çalışan kulüp personelinin Şubat ayı maaşları hesaplarına yatırıldı ve yeni başkan Mustafa Cengiz sempati kazandı.



SABAH