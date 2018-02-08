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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    İşte 'nun dönüş tarihi...

    İşte Fernando'nun dönüş tarihi...

    Sağlık kurulu, futbolcunun iki hafta sonra idmanlara başlamasını ve maçında oynamasını bekliyor.

    'da sakatlığı çok büyük bir sıkıntıya yol açan Reges'in dönüşü için geri sayıma geçildi...

    Tedavisi için geçtiğimiz hafta Portekiz'e giden yıldızın birkaç gün içinde 'a dönmesi bekleniyor... Sağlık kurulunun Fernando'nun iki hafta içinde takımla birlikte idmanla başlamasını hedefliği belirlendi. Fernando'nun 23. haftadaki maçında forma giymesi için seferberlik ilan edildiği de ifade ediliyor. Fakat sakatlığın yeniden nüksetmemesi için ekstra özen gösterildiği belirlendi. Teknik direktör , yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederken, sürekli rapor alıyor.(Takvim)

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:08
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