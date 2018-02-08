İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Sağlık kurulu, Brezilyalı futbolcunun iki hafta sonra idmanlara başlamasını ve Bursaspor maçında oynamasını bekliyor.
Tedavisi için geçtiğimiz hafta Portekiz'e giden Brezilyalı yıldızın birkaç gün içinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor... Sağlık kurulunun Fernando'nun iki hafta içinde takımla birlikte idmanla başlamasını hedefliği belirlendi. Fernando'nun 23. haftadaki Bursaspor maçında forma giymesi için seferberlik ilan edildiği de ifade ediliyor. Fakat sakatlığın yeniden nüksetmemesi için ekstra özen gösterildiği belirlendi. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederken, sürekli rapor alıyor.(Takvim)
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:08
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Akigo tarih yazdı
Toplam 3
Yorum
Egeli Tebrikler Akhisara bir kasaba takımı olarak 6 sezondur süperligde varsınız kupadada iyi yere geldiniz
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''G.Saray yenilgiyi asla kabul etmez!''
Toplam 4
Yorum
gsssssssss eski yönetimi kötülemekten baska ıcraatın olmadı daha 5 kurusunuz yok yonetımi aldınız sanane fenerden sankı 10 puan farkla lıderızde
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR BİDAHA HAKEMLER GEREKTİĞİ ZAMANDA KIRMIZI KARTINI VERSİN ÖRNEK PEPENİN JOHSENNE DİRSEĞİNİ ONDAN SONRA BEŞİKTAŞIN VERİLMEYEN GOLÜNÜ PENALTISI
İşte Fernando'nun dönüş tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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