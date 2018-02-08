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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Hedef yarı final

    Hedef yarı final

    2-2’nin rövanşında bugün ’u konuk edecek. A2’nin naklen yayınlayacağı karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Turu geçen Akhisar ile eşleşecek

    Galatasaray, çeyrek final rövanş maçında bugün Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlanmıştı. Cimbom bugünkü karşılaşmada 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. 2-2'de maç uzayacak ve üstü beraberliklerde ise Atiker Konyaspor yarı finale yükselecek. Turu geçen takım, dün Kayserispor'u eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor ile yarı finalde karşılaşacak.

    ORTA SAHA DEĞİŞİYOR
    Sivasspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Cimbom'da, bazı isimler Konyaspor karşısında kesik yiyecek. Yasin'in yerine Belhanda oynayacak. Terim, orta sahada ise Donk- Selçuk ikilisine şans verecek. Kupada "Carasso mu, Eray mı oynayacak?" derken Terim'den sürpriz bir karar geldi. Taffarel ile görüşen Terim, kalede Muslera'yı oynatacak. Uruguaylı, cezası nedeniyle ligdeki Antalya maçında forma giyemeyecek

    KONYA'DA ETO'O 11'DE
    Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yeni transfer Eto'o'yu bugün ilk 11'de oynatacağını açıkladı. Abdou Traore, Yatabare ve Volkan Şen'in ise sakatlıkları bulunuyor. 'da da Denayer ve Fernando sakatlıkları nedeniyle yok.

    LINNES'E GÜN DOĞDU
    Terim'in sol bek kararı merakla bekleniyor. Nagatomo, Sivasspor karşısında beklentilere karşılık veremezken eşi doğum yapması nedeniyle de tek idmana katılabildi. Bu nedenle Terim'in bugün ilk 11'de Linnes'e forma vereceği belirtiliyor.

    KUPADA SİNAN GÜMÜŞ
    Türkiye Kupası'nda Sinan Gümüş ön plana çıkan isim. Oynadığı 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanında 3 de asist yaptı. Kupada ayrıca Yasin de 3 gol attı.

    GALATASARAY ÜSTÜN
    Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşilbeyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0 kazandı


    Savaş ÇORLU
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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