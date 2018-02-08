Hedef yarı final
Galatasaray 2-2’nin rövanşında bugün Atiker Konyaspor’u konuk edecek. A2’nin naklen yayınlayacağı karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Turu geçen Akhisar ile eşleşecek
ORTA SAHA DEĞİŞİYOR
Sivasspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Cimbom'da, bazı isimler Konyaspor karşısında kesik yiyecek. Yasin'in yerine Belhanda oynayacak. Terim, orta sahada ise Donk- Selçuk ikilisine şans verecek. Kupada "Carasso mu, Eray mı oynayacak?" derken Terim'den sürpriz bir karar geldi. Taffarel ile görüşen Terim, kalede Muslera'yı oynatacak. Uruguaylı, cezası nedeniyle ligdeki Antalya maçında forma giyemeyecek
KONYA'DA ETO'O 11'DE
Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yeni transfer Eto'o'yu bugün ilk 11'de oynatacağını açıkladı. Abdou Traore, Yatabare ve Volkan Şen'in ise sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'da da Denayer ve Fernando sakatlıkları nedeniyle yok.
LINNES'E GÜN DOĞDU
Terim'in sol bek kararı merakla bekleniyor. Nagatomo, Sivasspor karşısında beklentilere karşılık veremezken eşi doğum yapması nedeniyle de tek idmana katılabildi. Bu nedenle Terim'in bugün ilk 11'de Linnes'e forma vereceği belirtiliyor.
KUPADA SİNAN GÜMÜŞ
Türkiye Kupası'nda Sinan Gümüş ön plana çıkan isim. Oynadığı 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanında 3 de asist yaptı. Kupada ayrıca Yasin de 3 gol attı.
GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşilbeyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0 kazandı
Savaş ÇORLU
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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