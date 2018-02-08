Hasan Şaş: Eboue cuma günü geliyor
Galatasaray'ın yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş, maddi ve manevi açıdan zor durumda olan Emmanuel Eboue ile ilgilendiklerini ve eski oyuncularının Cuma günü İstanbul'da olacağını açıkladı.
Önceki günlerde İngiliz medyasına maddi ve manevi durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Emmanuel Eboue'ye yardım eli sarı kırmızılı camiadan gelmişti.
Fatih Terim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada eski oyuncularıyla ilgili durumu takip ettiklerini ve kendisi ile ilgili planları olduğunu söylemişti.
Gelinen noktada sarı kırmızılıların yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş, Eboue'nin Cuma günü İstanbul'a geleceğini ifade etti. Fildişili oyuncunun altyapıda görev alabileceği konuşuluyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
Hasan Şaş: Eboue cuma günü geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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