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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    : Eboue cuma günü geliyor

    Hasan Şaş: Eboue cuma günü geliyor

    Galatasaray'ın yardımcı teknik direktörü , maddi ve manevi açıdan zor durumda olan ile ilgilendiklerini ve eski oyuncularının Cuma günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

    Önceki günlerde İngiliz medyasına maddi ve manevi durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan 'ye yardım eli sarı kırmızılı camiadan gelmişti.

    , konuyla ilgili yaptığı açıklamada eski oyuncularıyla ilgili durumu takip ettiklerini ve kendisi ile ilgili planları olduğunu söylemişti.

    Gelinen noktada sarı kırmızılıların yardımcı teknik direktörü , Eboue'nin Cuma günü İstanbul'a geleceğini ifade etti. Fildişili oyuncunun altyapıda görev alabileceği konuşuluyor.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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