G.Saray yenilgiyi asla kabul etmez
Başkan Mustafa Cengiz seçildikten sonra oyuncularla da bir araya gelmişti. O cümlelerini kulüp dergisine anlattı. İşte o sözler: “Galatasaraylı isen yenilgiyi kabul edemezsin. Bunu kabul edenin bizimle işi olamaz”
'OTURURSAN ÇÜRÜRSÜN'
Mustafa Cengiz başkanlığa yüzde 60 hazır olduğunu, buraya bir şeyleri değiştirmeye geldiğini söyledi. Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimseye mevki sözü vermedim. Biz Galatasaray'ı menfaatsiz sevenlerle yürümek istiyoruz. Bu yolculukta elbette hatalar yapacağız. Hiç hasar almıyorsanız hiç bir şey yapmıyorsunuz demektir. Oturursanız çürürsünüz. Kimseye yalan söylemem, boş vaatte bulunmam. Çünkü benim için sözden daha değerli bir şey yok."
'F.BAHÇE BATSIN İSTEMEM'
Bizim için önce dostluk gelir. Taraftarlar arasındaki olumsuz davranışlar beni üzüyor. Bugün Fenerbahçe batsın ister miyiz? Kesinlikle istemeyiz. Çünkü tarihe baktığınızda bütün imparatorlukların büyük rakipleri vardı. Biz de Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan besleniyoruz. Hakemler konusunda ise sadece gördüklerini çalsınlar. Kimse onlardan adalet beklemiyor, hakim değiller. Eski ezberleri bozalım."
'SOKAKLARDA HEP METİN OKTAY'DIM'
Belki mahallede bir ağabeyim, belki okuduğum bir yazı... Nasıl Galatasaraylı olduğumu hatırlamıyorum ama kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Sokakta top oynarken hep Metin Oktay olurdum. Metin Oktay şut attığında kale arkasında kimse durmazmış. O benim kahramanımdı. Kaleciler de Turgay Şeren'di o zaman. Bazı arkadaşlarım da İsfendiyar olurdu. Turgay Şener zıpladığında telgrafın tellerine değermiş, çocukken biz böyle şeylere inanırdık."
'Aşkımızın peşindeyiz'
Galatasaray bizim çocukluğumuzdan beri içimizde hissettiğimiz aşkımız. Bunun peşindeyiz. Bize 'Tecrübesiz' diyorlar. Evet doğru. 'Sizi tanımıyoruz' diyorlar. Olabilir. Ama bu benim değil senin sorunun. Çünkü ben seni tanıyorum. Bu camiadaki herkesi tanıyorum. Demek ki eksiklik sende. Magazin için gelmedik. Bilmedikleri şey şu bu camiada binlerce Mustafa Cengiz var. Taraftarı aptal yerine koyamazsınız. Yalanınız bir şekilde ortaya çıkar"
Potaya sponsor aranıyor
Başkan Mustafa Cengiz, seçimdeki "Basketbolu Anonim Şirket yapmamız gerekiyor" sözünü tutmak için kolları sıvadı. Şubeyi, A.Ş. yaparak büyük bir holdinge devretmeyi düşünen Cengiz'in ENKA ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu sezon kötü durumlara düşen basketbol şubesi bu şekilde eski günlerine kavuşacak. Cengiz bu hamlesiyle bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor. Yapılacak olası anlaşma ile ENKA'nın dünyaca ünlü atletleri de Galatasaray adına koşacak.
FLORYA HAMLESİ GELDİ
Mustafa Cengiz, Riva ve Florya projelerinde 'revizyona' gidebileceklerini belirtmişti. Cengiz bu hamlesini hayata geçirdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Florya'da Galatasaray idman tesislerinin bulunduğu 23 dönümü kulübün, 20 dönümü ise GSİM'ye ait arazi için Emlak Konut ile görüşmelere başladı.Hazine'ye ait dönümle ilgili G.Saray'ın elinde ecrimisil hakkı var. Özbek'in ecrimisil hakkından Kemerburgaz'daki tesis için vazgeçtiği iddia edilmişti. Cengiz ise hem Kemerburgaz'ı hem ecrimisili elde tutmak istiyor.
'BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAYI SEVERİM'
"Stres anında bilgisayarda oynarım. 'Espor ile ilgilenin' dediler. Gülümsedim. 'World of Warcraft' oyununda 84 seviye ilerledim. Şimdi 'Elder Scrolls Online' oynuyorum. Fena da değilim. Türkiye'nin ilk internet kullanıcılarından biriyim. Sohbet odaları vardı o zaman. Bill Gates ile aynı sohbet odasındaydık"
UNUTAMADIĞI MAÇLAR...
* Ali Sami Yen'de bizim Hagi'nin A.Bilbao'ya attığı son saniye golü var.
* Juventus maçı var kar altında kazandığımız. Tipi bizim yüzümüze vururken, futbolcuların o koşullardaki mücadelesi inanılmaz.
* Metin Oktay'ın oynadığı maçlar...
BAŞKAN'DAN TAŞANLAR...
-Gaziantep'in Nizip ilçesinde büyüdüm.
Liseyi orada okudum.
- Eskiden simultane tercüme yapacak kadar iyi Fransızcam vardı.
İş hayatı İngilizce'yi ön plana çıkardı.
Dil nankördür. Kullanmazsan kısa sürede unutursun.
-Mülkiye'liyim. Mülkiye'de okuyan devletçi olur. Ben de kamuda iş hayatıma başladım.
- Çocukluğumdan beri okurum.
Yerde gazete bulsam durur onu okurdum. Kitap kadar değerli bir şey yoktur şu hayatta. Dünya ve Türkiye tarihine çok meraklıyım.
- Araba kullanmak en büyük tutkularımdan biri. Türkiye'de otobüs ve kamyon şoförlerinden sonra en fazla dolaşan insan olabilirim.
Avrupa'yı kısmen ABD'yi araba ile gezmişliğim vardır.
- Yemin etmeyi sevmem. Önce inanmak lazım. 'İnan edin' sözümü pankartta görünce şaşırdım.
-Yellow Friday kampanyası ile insanlar ilk kez bu kadar birleşti.
Bir inşaat işçisinin çamurlu çizmeleriyle kampanyaya katılması beni inanılmaz duygulandırdı.
- 3 ay değil belki 3 sene yetmez.
Amacımız Galatasaray'ı artı veren bir bütçeye kavuşturmak.
- Yarım gün işe gideyim, yarım günü Galatasaray'a ayırayım olmaz. Kaç yaşında olursan ol yöneticiysen tüm mesaini Galatasaray'a vereceksin.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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