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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Bir skandal daha! ...

    Bir skandal daha! Sneijder...

    Galatasaray'da, Ndiaye için Osmanlıspor'a 12 milyon Euro ödendiğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de Sneijder'la ilgili bir şok bir iddia ortaya atıldı.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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